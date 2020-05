Il governo spagnolo spinge per le mascherine anti-Covid, le comunità autonome frenano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità spagnolo sta valutando l’estensione dell’uso obbligatorio delle maschere protettive in tutti gli spazi pubblici. La misura sanitaria, resa necessaria a causa dell’epidemia di Covid-19, è uno dei temi oggetto di dibattito fra il governo di Madrid e alcune regioni. Le comunità autonome di Andalusia, Madrid e Murcia sono tuttavia favorevoli all’adozione di questa misura preventiva. Più incerta la posizione del direttore del Centro di coordinamento per le emergenze sanitarie della Spagna, Fernando Simon, che ieri, martedì 12 maggio, nel corso di una conferenza stampa tenutasi alla Moncloa ha dichiarato che non si sarebbe pronunciato a favore o contro l'obbligatorietà delle mascherine all'aperto. Simon ha reiterato il suo sostegno al rispetto del distanziamento sociale, affermando che "la migliore mascherina sono i due metri di distanza" ma, allo stesso tempo, ha riconosciuto che in questo periodo bisogna agire in modo “virtuoso” per prevenire i contagi. Qualora dovesse essere introdotta l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine in tutti gli spazi aperti, il direttore del Centro di coordinamento per le emergenze sanitarie ha ribadito che non tutte le fasce della popolazione dovranno indossarle per un tempo prolungato, prendendo come esempio i bambini o le persone affette da malattie respiratorie. (Res)