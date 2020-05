Siria: decimo pattugliamento russo-turco sull'autostrada M4, proteste della popolazione locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decimo pattugliamento congiunto russo-turco sull’autostrada M4 Aleppo-Latakia nel tratto nel governatorato di Idlib si è svolto nonostante l’opposizione della popolazione locale. Lo riferisce il portale d'informazione siriano "Enab Baladi", vicino all'opposizione antigovernativa. All’altezza del villaggio di Mseibin, il convoglio sarebbe stato accolto con lanci di pietre e uova da parte dei locali contro i mezzi militari. Lo scorso 5 marzo, i presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, hanno trovato un accordo per il cessate il fuoco nella regione di Idlib, nel nord-ovest della Siria. L’intesa prevede tre punti sostanziali: una tregua a partire dalla mezzanotte di venerdì 6 marzo; l’apertura di un “corridoio di sicurezza” di 12 chilometri a nord e a sud dell’autostrada M4, che collega Latakia ad Aleppo e taglia in due la regione orizzontalmente; l’avvio a partire dal 15 marzo di pattugliamenti congiunti turco-russi lungo la stessa autostrada, in particolare tra l’insediamento di Trumba (2 chilometri a ovest di Saraqib, città recentemente conquistata dalle forze governative siriane) e quello di Ain al Havr, a sud-ovest di Jisr al Shugour.(Res)