Coronavirus: Contarina (Federfarma), noi farmacisti vittime della confusione (2)

- Un prezzo così basso - spiega il vicepresidente di Federfarma - ha provocato diverse problematiche, ha comportato che i farmacisti che le compravano a un 1 euro si sono trovati a non sapere che fare, se le vendevano a più di 50 centesimi andavano contro l'ordinanza di Arcuri, se le vendevano sottocosto si ritrovavano in contrasto con la legge anti-riciclaggio. Poi ci hanno detto che l'ordinanza va in deroga alla legge anti-riciclaggio quindi abbiamo potuto iniziare a venderle. Il commissario Arcuri - prosegue - ci ha accusati dicendo che è colpa nostra se non si trovano le mascherine. Poi la gente se la prende con noi perché si dimentica di dire che c'è l'iva e quindi non costano 50 centesimi ma 61 e noi veniamo insultati per questo. La Guardia di finanza spesso ci sequestra le mascherine perché arrivano, e mi domando chi è che le fa entrare, con certificati non in regola. Non accettiamo più - conclude Catarina - di passare come speculatori. Ci sono stati diversi esponenti politici che hanno preso le distanze da Arcuri: Italia viva e Beatrice Lorenzin nella maggioranza e Fd'I e Lega nell'opposizione". (Rin)