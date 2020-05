Regno Unito: studio Ucl, 8 milioni di persone con problemi sanitari non dovrebbero rientrare al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto milioni di persone con condizioni sanitarie pre-esistenti dovrebbero essere escluse dal programma di ripresa lavorativa nel Regno Unito secondo uno studio della University College di Londra (Ucl) pubblicato il 13 di maggio. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". I ricercatori di Ucl hanno avvertito che allentare la serrata troppo velocemente potrebbe portare il bilancio delle vittime del Regno Unito a 73 mila nel 2020. Circa l'80 per cento della popolazione non deve temere il rientro al lavoro, ma il restante 20 per cento della popolazione che soffre di condizioni mediche quali diabete, obesità e problemi di cuore è vulnerabile. La maggior parte di questo 20 per cento non è considerata estremamente vulnerabile a livello clinico dal ministero della Salute, e di conseguenza non gli è stato detto di isolarsi per 12 settimane. Il Sistema sanitario nazionale britannico ha reso noto che la lista di persone che avrebbero dovuto isolarsi includeva un milione e mezzo di persone. (segue) (Rel)