Regno Unito: studio Ucl, 8 milioni di persone con problemi sanitari non dovrebbero rientrare al lavoro (2)

- L'11 maggio il governo ha riferito di aver contato 2 milioni e mezzo di persone con condizioni pre-esistenti a rischio nel paese. La lista si concentra su individui il cui sistema immunitario è danneggiato, per esempio chi si è sottoposto a chemioterapia o chi ha assunto farmaci anti-rigetto dopo un trapianto di organi. Il professore di Ucl che ha guidato lo studio, Amitava Banerjee, ha dichiarato che "nel documento di 50 pagine sull'uscita dal lockdown del governo non ci sono riferimenti a questi gruppi ad alto rischio. Se un individuo ha meno di settant'anni ma ha il diabete, o problemi al cuore o al rene, ha bisogno di chiare linee guida per sapere come agire". Altrimenti chi riceve un salario minimo e soffre di queste condizioni sanitarie potrebbe tornare a lavorare a prescindere, ha notato Banerjee. (Rel)