Iraq: premier Kadhimi nomina ministri ad interim per dicasteri vacanti (2)

- Il 6 maggio, il parlamento iracheno ha votato la fiducia al governo guidato dall'ex capo dell’intelligence di Baghdad, Mustafa Al Kadhimi. L'indomani la nuova squadra di governo ha prestato giuramento, dopo settimane di tese trattative politiche, nel pieno di una grave crisi economica provocata, da un lato, dal crollo dei prezzi del petrolio e, dall'altro, dalla pandemia di coronavirus. La maggior parte dei 255 deputati presenti alla sessione ha approvato il piano del governo e ha accordato la fiducia a 15 dei 20 ministri proposti. Cinque dei ministri proposti da Al Kadhimi (Commercio, Giustizia, Cultura, Agricoltura e Migrazioni) non hanno ricevuto il consenso da parte dei deputati. Sono restati vacanti anche i ministeri del Petrolio e degli Esteri, in attesa di ulteriori negoziati politici. Secondo la Costituzione irachena, un governo può ottenere la fiducia se viene approvata più della metà dei membri del gabinetto proposto. "Questo governo è arrivato in risposta alle crisi sociali, economiche e politiche che il nostro paese sta affrontando", ha detto Al Kadhimi durante la sessione parlamentare. "È un governo che fornirà soluzioni, non aumenterà le crisi", ha aggiunto. (Res)