Energia: l'Arabia Saudita conferma il sostegno alla stabilità dei mercati petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re saudita, Salman bin Abdulaziz, ha informato il Consiglio dei ministri sul contenuto della telefonata intercorsa con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, circa la conferma delle relazioni storiche e strategiche tra i due paesi e gli sforzi congiunti per rafforzare la sicurezza e la stabilità della regione. Ciò è avvenuto durante la riunione di ieri del Consiglio dei Ministri in videoconferenza per discutere anche degli sviluppi della pandemia da coronavirus. In una dichiarazione all'agenzia di stampa saudita "Spa", il ministro dell’Informazione, Majed al Qasabi, ha dichiarato che il governo ha confermato gli sforzi dell'Arabia Saudita per sostenere la stabilità dei mercati petroliferi globali, rilevando in questo contesto l'impegno del Regno nei confronti del recente accordo Opec + in merito ai tagli alla produzione. Il 12 aprile, l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i principali produttori al di fuori del Cartello, guidati rispettivamente dall’Arabia Saudita e dalla Russia, hanno concordato una riduzione collettiva della produzione di 9,7 milioni di barili al giorno per maggio-giugno, nel tentativo di stabilizzare il mercato petrolifero colpito dal crollo della domanda derivante dalla pandemia di coronavirus. In base all'accordo Opec+, i firmatari si sono impegnati a ridurre la produzione del 23 percento tra maggio e giugno, quindi del 18 percento tra luglio e dicembre e successivamente del 14 percento fino all'aprile 2022, con il livello base di produzione fissato a ottobre 2018. (Res)