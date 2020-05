Yemen: Ong chiedono a Houthi la revoca delle condanne a morte contro quattro giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 150 le organizzazioni per i diritti umani in tutto il mondo che hanno invitato le Nazioni Unite e la comunità internazionale a salvare la vita dei quattro giornalisti condannati a morte a Sana'a dai ribelli sciiti Houthi dello Yemen. Le organizzazioni firmatarie hanno sottolineato in una nota la necessità "di annullare le condanne inflitte a dieci giornalisti, in particolare quelle a morte che pendono su quattro giornalisti: Abdul Khaleq Ahmed Omran, Akram Saleh al Walidi, Al Harith Saleh Hamid e Tawfiq Muhammad al Mansoori". Si chiede inoltre il loro immediato rilascio. Allo stesso tempo è stata chiesta "la liberazione di tutti i giornalisti yemeniti detenuti e scomparsi e che vengano ritirate tutte le accuse nei loro confronti".(Res)