Turismo: Spagna, associazione padronale contesta la quarantena obbligatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del governo di imporre un periodo di quarantena di 14 giorni a tutti i turisti che arriveranno nel paese dopo il 15 maggio è stata contestata dai rappresentanti del settore ricettivo. "Abbiamo ascoltato la notizia dai media pur essendo in costante contatto con il governo. Questa misura non ha senso”, ha detto Carlos Garrido, il presidente della Confederazione spagnola delle agenzie di viaggio, citato dal quotidiano spagnolo "La Vanguardia". Secondo Garrido, infatti, nessun turista sceglierà la Spagna come possibile meta delle vacanze estive se poi sarà costretto “a rimanere in quarantena". Un'analisi simile è stata espressa anche dal presidente del Consiglio mondiale dei viaggi e del turismo (Wttc), Gloria Guevara, secondo la quale il governo spagnolo "ha inviato un messaggio che provoca uno svantaggio competitivo rispetto ad altri paesi". Secondo Guevara, per il settore turistico, l'unico modo per superare la crisi è quello di lavorare in maniera congiunta a livello globale.(Spm)