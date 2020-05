Regno Unito: sindaco Londra Khan, servono fondi nella lotta contro la violenza nelle strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha inviato una lettera al primo ministro britannico, Boris Johnson, per chiedere al governo di investire di più nella lotta contro la violenza nelle strade. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Il sindaco di Londra dichiara nella lettera che le condizioni di povertà e la mancanza di speranze che spingono a commettere questi atti di violenza sono peggiorate durante la serrata e che gli scontri aumenteranno a meno che il governo non prenda seri provvedimenti. Khan ha sottolineato che c'è un "collegamento comprovato" tra la povertà, le privazioni, i problemi di salute mentale e l’aumento critico degli atti di violenza. "Non dovremmo illuderci che le cause alla base della violenza nelle strade siano sparite. Sono estremamente preoccupato che la situazione di molti peggiori ulteriormente a causa della crisi del coronavirus e delle sue conseguenze economiche, e che con la polizia sotto pressione, la violenza ricompaia non appena le misure restrittive saranno allentate", ha scritto Khan. Notando come i giovani più vulnerabili non abbiano più avuto accesso allo stesso livello di interazione con scuole e servizi di assistenza di cui beneficiavano precedentemente, il sindaco di Londra ha commentato che queste diseguaglianze colpiscono più duramente le famiglie più povere. Secondo Khan c'è bisogno che il governo investa in attività per i giovani durante l'estate. "Altrimenti, c'è un serio rischio che si ritorni al precedente livello di violenza a Londra e in altre grandi città del Regno Unito", ha scritto il sindaco.(Rel)