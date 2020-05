Credito: Deutsche Bank riavvia i tagli al personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deutsche Bank riavvia il taglio di 18 mila unità di personale entro il 2022 che, parte del piano di ristrutturazione del maggiore istituto di credito tedesco, erano stati sospesi a marzo scorso a causa della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. È quanto si apprende dal discorso che l'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing, terrà all'assemblea generale annuale degli azionisti, in programma per il 20 maggio prossimo. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il testo è stato pubblicato dalla banca nella tarda serata di ieri, 12 maggio, per metterne tempestivamente a conoscenza gli investitori. Con riferimento al taglio del personale, Sewing afferma: “È sempre doloroso, ed è particolarmente doloroso in questi tempi, ma dobbiamo attenerci ai nostri programmi sui costi in questo contesto”. Tuttavia, a ridurre i costi di Deutsche Bank contribuiranno anche il consiglio di amministrazione e la dirigenza allargata. Come reso noto da Sewing, i membri dei due organi hanno, infatti, rinunciato a percepire lo stipendio fisso per un mese. il consiglio di amministrazione allargato rinunceranno al loro salario contrattuale per un mese. L'Ad di Deutsche Bank ha poi comunicato che la banca intende prestare maggiore attenzione ai criteri di sostenibilità nella concessione dei prestiti. Entro la fine del 2025, il volume dei finanziamenti, che si basa su tali parametri, e il portafoglio di attività gestite in investimenti sostenibili dovrebbero aumentare fino a oltre 200 miliardi di euro. (Geb)