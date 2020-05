Difesa: Heckler&Koch, utile al netto delle imposte a 1,6 milioni di euro nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo in crisi e oberata dai debiti, l'azienda per la difesa tedesca Heckler & Koch (H&K) torna a registrare risultati positivi. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per la prima volta in due anni consecutivi di perdita, l'utile al netto delle imposte di H&K ha raggiunto nel 2019 gli 1,6 milioni di euro dopo una perdita di 8,1 milioni di euro nell'anno precedente. Le vendite sono aumentate dell'8 per cento a 239,4 milioni di euro. “Con gli sviluppi incoraggianti nel 2019, il successo della nostra politica di crescita e innovazione si sta ora dimostrando”, ha affermato l'amministratore delegato di H&K, Jens Bodo Koch. Nonostante le conseguenze economiche della pandemia di coronavirus, Koch rimane ottimista per l'anno di esercizio in corso. Entro la fine del 2020, è infatti previsto per H&K uno sviluppo “moderato ma ancora stabile”. Intanto, l'onere del debito per il 2019 è di 237 milioni di euro, dopo i 236 milioni di euro dell'anno precedente. La cifra si avvicina a eguagliare il fatturato annuo. Tuttavia, l'utile operativo al lordo delle imposte è aumentato nel 2019 del 63 per cento a 30,3 milioni di euro. H&K ha ridotto i costi per circa un milione di euro e ha aumentato l'efficienza della produzione. Tra l'altro, i dipendenti lavorano più a lungo e rinunciano ai salari. (Geb)