Camera: oggi question time con i ministri Di Maio, Costa, Boccia e Patuanelli

- Si svolge oggi, mercoledì 13 maggio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo riferisce una nota. Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, risponde a interrogazioni sulla cooperazione volontaria italiana nelle aree del mondo in cui non sussistono adeguate condizioni di sicurezza (Zoffili – Lega); sulle finalità e sulle caratteristiche operative della missione dell'Unione europea "Irini", nonché in merito alle modalità e ai tempi per l'esercizio del relativo vaglio parlamentare (Magi – Misto-CD-RI-+Eu); sullo scarso utilizzo da parte del Governo del cosiddetto meccanismo europeo di protezione civile ai fini dei voli per il rimpatrio dei connazionali bloccati all'estero dall'emergenza Covid 19 (Lollobrigida – FdI). Il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a mantenere gli obiettivi del "Green deal" e a scongiurare l'aumento dei rifiuti indifferenziati nell'attuale fase di emergenza sanitaria (Muroni – LeU). (segue) (Com)