Camera: oggi question time con i ministri Di Maio, Costa, Boccia e Patuanelli (2)

- Il ministro per gli Affari regionali e autonomie, Francesco Boccia, risponderà a una interrogazione sull'adozione di linee guida per la riapertura delle attività commerciali al dettaglio a partire dal 18 maggio prossimo, nel rispetto delle diverse caratteristiche territoriali, nonché in ordine ai tempi previsti per la ripresa degli spostamenti interregionali (Moretto – IV). Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, risponde a interrogazioni sulle iniziative per il rilancio del comparto dell'edilizia, favorendo in particolare la riqualificazione energetica e la riconversione ecosostenibile (Nardi – PD); sulle iniziative per contrastare pratiche commerciali scorrette e manovre speculative in relazione all'emergenza sanitaria, con particolare riferimento ai beni di prima necessità (Rizzone – M5S); sulle misure a sostegno dei settori della ristorazione, del turismo e degli stabilimenti balneari, duramente colpiti dalle ripercussioni economiche dell'emergenza Covid 19, nonché iniziative per il ristoro delle amministrazioni locali che stanno riducendo la tassazione a supporto delle imprese operanti nei citati settori (Tartaglione - FI). (Com)