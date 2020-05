Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima parte della giornata cielo nuvoloso in montagna, irregolarmente nuvoloso in pianura, dal pomeriggio aumento diffuso della copertura nuvolosa fino a molto nuvoloso, salvo deboli schiarite in serata sulla pianura centro orientale. Sui rilievi precipitazioni deboli nella notte e al mattino, in intensificazione tra tarda mattinata e seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio con valori da moderati a localmente forti sulla parte occidentale; in pianura generalmente da deboli a localmente moderati a partire dalla mattinata, in esaurimento a est in serata. Quota neve a partire da 2300 metri. Minime stazionarie, massime in calo. In pianura minime tra 10 e 13°C, massime tra 18 e 21 °C.(Rem)