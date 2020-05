Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso la prima parte della giornata, nuvolosità in attenuazione nelle ore pomeridiane con cielo al più velato quindi in serata nuvolosità in aumento. Precipitazioni deboli sparse sui rilievi occidentali nella notte, in attenuazione al mattino; nel pomeriggio assenti, quindi tra tardo pomeriggio e sera in intensificazione e diffusione ovunque, anche a carattere temporalesco. Neve oltre 2700 metri. Minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento. In pianura minime a circa 13°C, massime attorno a 24°C. (Rem)