Libano: direzione delle dogane emette ordinanza contro contrabbando carburante da Siria

- La direzione generale delle dogane libanesi ha emesso un’ordinanza per limitare il contrabbando di carburante dalla Siria. Lo riferisce l'agenzia stampa libanese "Nna". L’ordinanza prevede itinerari fissi per l’importazione di carburante e la registrazione di acquisti superiori ai 400 litri. Il fenomeno del contrabbando rischia di essere particolarmente diffuso in un frangente come quello attuale, in cui il Libano sta attraversando una crisi economico-finanziaria mai tanto grave dalla fine della guerra civile, con un aumento esponenziale dei prezzi al consumo e la perdita di valore della valuta nazionale a fronte del dollaro di circa il 60 per cento in poche settimane.(Res)