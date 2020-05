Russia: Putin presiede oggi una riunione sul settore del trasporto aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Vladimir Putin terrà in giornata un incontro sul settore del trasporto aereo. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Tass". Putin ha tenuto una serie di incontri nelle ultime settimane per esaminare la situazione in settori specifici dell'economia sulla scia della pandemia. Il 7 maggio è stata la volta dei comparti stradale, ferroviario, fluviale e marittimo. In questa occasione il capo dello Stato ha annunciato che sul trasporto aereo si sarebbe tenuta una riunione separata che avrebbe compreso anche le attività dell'industria aeronautica. Allo stato attuale, la Russia ha quasi completamente bloccato il traffico aereo internazionale. Vengono effettuati solo voli cargo, postali, sanitari e umanitari e alcune compagnie aeree hanno deciso di utilizzare parte degli aerei inattivi per il trasporto di merci. La pressione sul sistema di trasporti del paese è esercitata anche dal regime di autoisolamento che, con lievi differenze, opera praticamente in tutta la Russia. Il flusso di passeggeri delle compagnie aeree e degli aeroporti in aprile, secondo i dati preliminari, è diminuito di oltre il 90 per cento.(Rum)