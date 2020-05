Regno Unito: riapre ufficialmente il mercato immobiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato immobiliare britannico ha ricevuto il permesso di riattivarsi: sono consentite le visite agli appartamenti e sono state introdotte disposizioni che permettono ai costruttori di tornare lavorare seguendo misure di distanziamento sociale. Lo riferisce la stampa inglese. Gli agenti immobiliari possono ritornare a lavorare nei propri uffici e a mostrare gli appartamenti a futuri compratori. Società di trasloco e altri servizi fondamentali per permettere alle persone di cambiare abitazione sono stati invitati a tornare al lavoro. I costruttori possono negoziare i loro orari d'inizio di attività con le autorità locali in modo da assicurare che i lavoratori si presentino al sito di costruzione in modo scaglionato. Società di costruzione più piccole sono autorizzate a rinviare i pagamenti alle autorità locali così da poter continuare a costruire infrastrutture necessarie. (segue) (Rel)