Regno Unito: riapre ufficialmente il mercato immobiliare (2)

- Il mercato immobiliare britannico si era quasi fermato completamente nelle ultime settimane. Secondo il sito web Zoopla, circa 373 mila cambiamenti di proprietà del valore totale di quasi 93 miliardi di euro sono stati bloccati durante la serrata. Il ministro per l'Edilizia abitativa, le comunità e il governo locale Robert Jenrick ha dichiarato che "quest' industria fondamentale può finalmente procedere in sicurezza, e tutti coloro che hanno aspettato pazientemente di trasferirsi possono farlo". Secondo i nuovi cambiamenti alle linee guida, nella lista di ragioni in base alle quali si è lontani da casa ci sono visite ad appartamenti, preparativi per vendere o acquistare una proprietà, e trasferimento da una proprietà all'altra. (Rel)