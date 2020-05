Ue-Germania: “Faz”, Commissione non dovrebbe spingersi all'estremo su sentenza Bverfg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea “non dovrebbe spingersi all'estremo” avviando una procedura di infrazione nei confronti della Germania per la sentenza con cui la Corte costituzionale federale (Bverfg) ha dichiarato il programma di acquisto di titoli pubblici (Pspp) della Banca centrale europea (Bce) in parte in conflitto con la Legge fondamentale tedesca. Il Bverfg ha, inoltre, rovesciato la decisione emessa nel 2018 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CgUe), con cui il Pspp veniva riconosciuto conforme alla normativa dell'Ue, così sovvertendo il primato del diritto europeo sugli ordinamenti degli Stati membri. Tuttavia, per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, una procedura di infrazione della Commissione europea contro la Germania sarebbe come “un attacco nucleare dall'esito prevedibile: tutti i soggetti coinvolti subirebbero gravi danni”. Pertanto, nel confronto tra Commissione europea e Germania, “non si dovrebbe andare tanto lontano”, perché “anche così la situazione è estremamente delicata”. (Geb)