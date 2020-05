Regno Unito: scontro tra insegnanti e governo sulla riapertura delle scuole il primo giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale di Nasuwt, Patrick Roach, ha dichiarato che il governo deve "accettare l'eventualità che le scuole non siano in grado di aprire in sicurezza prima di settembre perché non possono salvaguardare i propri insegnanti e alunni". Anche molti genitori non sono convinti che le presenti linee guida permetterebbero la sicurezza dei propri bambini, delle famiglie e della popolazione più in generale. Un sondaggio dell'Unione per l'istruzione nazionale ha mostrato che un terzo dei genitori non intendono mandare i propri figli a scuola quando le misure restrittive verranno allentate. In Scozia, Galles e Irlanda del Nord le autorità non intendono riaprire il sistema scolastico. (Rel)