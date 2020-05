Libia: premier tunisino Fakhfakh, no a ingerenze straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Tunisia, Elyes Fakhfakh, ha confermato che il suo paese vuole trovare una soluzione alla crisi in Libia, aggiungendo che la Tunisia "non consentirà" la divisione del paese e lavorerà con tutti i mezzi per sostenere la stabilità e rafforzare l'economia comune. Fakhfakh, secondo quanto si legge sul sito web dell’emittente televisiva satellitare “Al Arabiya”, ha confermato che la Tunisia è il paese più colpito dalla situazione in Libia, rilevando che il dossier libico è una delle priorità del suo governo. Il premier ha affermato che il suo paese sostiene il diritto internazionale e una soluzione inter-libica, respingendo qualsiasi progetto di spartizione della Libia, chiarendo che la Tunisia è contro qualsiasi interferenza straniera o militare in Libia. L'intervento del premier tunisino arriva dopo la polemica sull'arrivo di aiuti per la Libia dalla Turchia tramite l'aeroporto tunisino di Djerba. (Lit)