Libia: Tripoli chiede al Corte penale internazionale di punire Haftar

- In una lettera alla Corte penale internazionale (Cpi), il ministro degli Esteri del Governo di accordo nazionale (Gna), Mohamed Siala, ha chiesto "di compiere gli sforzi necessari per sanzionare le forze di Khalifa Haftar per i loro crimini e di ritenerli responsabili davanti alla giustizia internazionale". Nella sua lettera, il ministro degli Esteri ha esortato "misure urgenti e necessarie da adottare per indagare sui crimini di Haftar equivalenti a crimini di guerra e crimini contro l'umanità". Il procuratore capo del Tribunale penale internazionale, Fatou Bensouda, ha dichiarato lo scorso 5 maggio che la Corte penale internazionale ha ricevuto “importanti informazioni” sui responsabili della scomparsa della parlamentare libica Seham Sergiwa, minacciando di emettere a breve “nuovi mandati di arresto”. “Ci sono indagini in corso per conoscere il destino della deputata Seham Sergiwa", ha detto la Bensouda in un video-briefing al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, chiedendo a tutti gli Stati membri di sostenere il lavoro della Corte penale internazionale "per eliminare il velo d'impunità". La deputata del parlamento di Tobruk è stata rapita il 17 luglio scorso un gruppo armato a Bengasi e portata verso una destinazione sconosciuta. Il marito della parlamentare era rimasto ferito durante il sequestro, avvenuto poche ore dopo il rientro della moglie dal Cairo, dove aveva tenuto una riunione con i deputati che si riuniscono a Tripoli. Il procuratore capo ha espresso inoltre "grave preoccupazione per il peggioramento della situazione umanitaria a seguito della violenza intorno a Tripoli, che ha causato un aumento del numero di vittime civili". La Bensouda ha osservato che la Cpi potrebbe emettere presto “nuovi mandati di arresto” in Libia. (Lit)