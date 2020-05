Vietnam: Mar Cinese Orientale, governo sollecita pescatori a ignorare divieti cinesi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già nel 2014, il Vietnam ha sostenuto un ricorso delle Filippine presso la Corte permanente di arbitrato, ed ha minacciato di appellarsi alla Corte internazionale di giustizia, accusando Pechino di aver violato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare. L’espansionismo marittimo cinese ha già innescato una decisa militarizzazione dell’Indonesia. Il Vietnam, però, sconta in tal senso alcuni vincoli di natura giuridica, a cominciare dai cosiddetti “Tre no” della sua dottrina difensiva, che costituiscono una costante dei suoi Libri bianchi della Difesa sin dal 1998. Tale politica di lunga data attribuisce alla Difesa nazionale un “contributo alla politica di apertura, diversificazione e multilateralizzazione delle relazioni esterne”, ed in questo senso proibisce l’allineamento esplicito con potenze terze. Il Libro bianco fa divieto ad Hanoi di “aderire a qualsiasi alleanza militare, né di ingaggiare operazioni militari e di deterrenza contrarie allo spirito della salvaguardia della pace”. I successivi Libri bianchi della Difesa, pubblicati nel 2004, nel 2009 e nel 2012, hanno tenuto fede ai medesimi indirizzi di principio, ed hanno introdotto “il divieto di garantire ad altri paesi il permesso di stabilire basi militari o utilizzare il territorio nazionale per condurre attività militari contro altri paesi”. (segue) (Fim)