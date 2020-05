Vietnam: Mar Cinese Orientale, governo sollecita pescatori a ignorare divieti cinesi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti furono il primo paese ad avvalersi della disponibilità offerta da Hanoi: nel settembre 2009 la nave da ricerca e soccorso militare Usns Safeguard attraccò a Saigon per condurre riparazioni, e l’anno successivo Usa e Vietnam firmarono un accordo per riparazioni di piccole entità delle imbarcazioni dell’Us Navy Sealift, il trasporto marittimo militare degli Stati Uniti: tra il 2011 e il 2012, cinque attività di riparazione di navi Usa sono state effettuate nell’ambito di quell’accordo, quattro delle quali presso le infrastrutture portuali commerciali della Baia di Cam Ranh. Le infrastrutture portuali e cantieristiche della Baia di Cam Ranh sono in parte commerciali e in parte militari. La Russia ha già ottenuto diritti speciali di accesso al porto militare, per garantire la manutenzione della flotta militare vietnamita, realizzata in gran parte proprio dalla Russia, a cominciare dai sottomarini convenzionali d’attacco classe Kilo in dotazione ad Hanoi. La parte civile delle infrastrutture, nota come “Porto internazionale di Cam Ranh, è stata ufficialmente istituita nel marzo 2016, e solo quell’anno vi hanno attraccato tre navi da guerra Usa: il cacciatorpediniere Uss John McCain e la nave per appoggio sommergibili Uss Frank Cable nel mese di ottobre 2016, e la il cacciatorpediniere Uss Mustin due mesi più tardi. (segue) (Fim)