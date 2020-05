Usa: coronavirus, secondo Fauci il bilancio delle vittime è superiore a quello ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa: coronavirus, secondo Fauci il bilancio delle vittime è superiore al dato ufficialeIl bilancio reale delle vittime del nuovo coronavirus negli Stati Uniti è “quasi certamente” superiore a quello ufficiale. Lo ha dichiarato ieri, 12 maggio, l’immunologo Anthony Fauci, esperto di riferimento dell’amministrazione presidenziale Usa per la gestione dell’emergenza pandemica, nel corso di una deposizione di fronte alla commissione Salute del Senato federale Usa. Fauci ha spiegato che la conta ufficiale delle vittime, giunta a circa 80mila, non tiene conto delle persone decedute a causa del virus che non si sono recate negli ospedali del paese, e che dunque non hanno ottenuto una diagnosi. “Non posso dire con esattezza quanto più alto (sia il numero delle vittime) in termini percentuali, ma è quasi certamente superiore”, ha dichiarato l’esperto, che dirige l’Istituto nazionale di allergia e malattie infettive degli Stati Uniti. “Data la situazione, specie nella città di New York, che si è davvero misurata con una sfida alla tenuta del suo sistema sanitario, potrebbero esserci state persone decedute a casa, che erano contagiate dalla Covid ma non sono state classificate come tali, perché non hanno mai raggiunto un ospedale”, ha dichiarato l’infettivologo. (segue) (Nys)