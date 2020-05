Taiwan: commissione Usa, l’esclusione dell’Isola dall’Oms è costata vite umane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane il governo degli Stati Uniti è sceso in campo a fianco di Taiwan, appoggiando la richiesta dell’Isola di partecipare, nella veste di osservatore, alla prossima Assemblea dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), in programma alla fine del mese di maggio. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, secondo cui Washington sta sollecitando gli alleati europei e “altri paesi democratici” ad intensificare le pressioni collettive sull’Oms affinché si liberi dell’influenza della Cina continentale, e consenta a Taiwan di partecipare agli sforzi globali di coordinamento per il contrasto alla pandemia. Secondo il quotidiano Usa, l’iniziativa dell’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, gode dell’appoggio di diversi paesi occidentali, inclusa la Francia, ma difficilmente basterà a superare le obiezioni mosse da Pechino. (segue) (Nys)