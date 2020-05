Taiwan: commissione Usa, l’esclusione dell’Isola dall’Oms è costata vite umane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, “non dispone del mandato” necessario a invitare Taiwan nella all’Assemblea dell’Organizzazione in programma la prossima settimana nella veste di osservatore. Lo ha dichiarato il rappresentante legale dell’Oms, Steven Solomon, aggiungendo che gli Stati membri hanno “opinioni differenti” in merito alla spinosa questione della partecipazione di Taipei. L’Isola ha intensificato la campagna diplomatica contro il boicattaggio dell’Oms ai suoi danni nelle ultime settimane, avvalendosi anche dell’appoggio degli Stati Uniti. Ieri, 11 maggio, la Cina ha criticato apertamente la Nuova Zelanda per essersi espressa a favore della partecipazione di Taiwan: Pechino ha sollecitato Wellington a “smettere di formulare dichiarazioni errate” in merito alla questione della statualità di Taiwan, avvertendo che tali prese di posizione rischiano di danneggiare le relazioni tra Cina e Nuova Zelanda. (segue) (Nys)