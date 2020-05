Taiwan: commissione Usa, l’esclusione dell’Isola dall’Oms è costata vite umane (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan e l’Oms sono impegnati in un duro scambio di accuse sin dall’inizio dell’emergenza pandemica globale. Il mese scorso il governo di Taiwan ha reagito con durezza alle accuse dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) secondo cui proprio dall’Isola sarebbero giunti “insulti razzisti” ai danni del direttore generale dell’organizzazione, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Era stato proprio quest’ultimo a denunciare mercoledì, 8 aprile, i presunti insulti di matrice razziale a suo carico, e a puntare l’indice contro Taiwan. La presidente di Taiwan, Tsai Ing Wen, ha però categoricamente smentito l’accusa, ed è tornata a contestare il boicottaggio dell’Isola da parte dell’Oms. “Per anni siamo stati esclusi dalle organizzazioni internazionali, e sappiamo meglio di chiunque altro come ci si senta ad essere discriminati e isolati”, recita una nota ufficiale firmata da Tsai. “Se il direttore generale (dell’Oms) potesse resistere alle pressioni della Cina, e venire a Taiwan a verificare di persona i nostri sforzi per combattere la Covid-19, forse potrebbe constatare che è il popolo taiwanese ad essere vittima di un trattamento iniquo”. La portavoce del ministero degli Esteri taiwanese, Joanne Ou, ha dichiarato a sua volta che le accuse di Tedros sono infondate e “immaginarie”, e che Taiwan non ha formulato alcun commento razzista, né ha incoraggiato altri a farlo. La portavoce ha definito “irresponsabili” le accuse del direttore dell’Oms, ed ha chiesto a quest’ultimo di fornire un chiarimento e scuse ufficiali a Taiwan. “Il concetto di razzismo a Taiwan non esiste. Non abbiamo un problema di razzismo”, ha affermato la portavoce. (segue) (Nys)