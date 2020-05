Taiwan: commissione Usa, l’esclusione dell’Isola dall’Oms è costata vite umane (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il boicottaggio di Taiwan da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) potrebbe aver contribuito a ritardare di settimane la risposta globale alla pandemia di coronavirus. E’ quanto emerge dalle testimonianze di medici ed esperti dei Centri per il Controllo delle malattie (Cdc) taiwanesi, raccolte tra gli altri dal quotidiano “Nikkei”. Le rivelazioni giungono in concomitanza con le ultime, durissime critiche rivolte all’Oms dal presidente Usa Donald Trump, che ha accusato l’agenzia delle Nazioni Unite di essere “sino-centrica”, e l’ha minacciata di congelare i consistenti finanziamenti stanziati in suo favore dagli Stati Uniti. Stando alle rivelazioni della stampa taiwanese, i Cdc – agenzia incaricata della lotta alle malattie trasmissibili alle dipendenze del ministero della Salute di Taiwan – erano in stato di massima allerta sin dallo scorso dicembre a causa di quella che appariva allora come una misteriosa epidemia di polmonite virale a Wuhan. Già il 31 dicembre, l’agenzia governativa taiwanese decise di inviare un avvertimento all’Oms; quest’ultima decise però di ignorare Taipei, estromesso ormai da anni dall’agenzia Onu in ossequio all’influenza politica della Cina, che ritiene l’Isola una provincia secessionista e non ne riconosce la statualità. (segue) (Nys)