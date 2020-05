© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incendio di un autobus, questa mattina alle 6, ha costretto gli agenti della polizia locale di Roma a chiudere la galleria Giovanni XXIII. Il mezzo in fiamme è all’interno in direzione esterna, considerando la presenza di fumo, per precauzione, sono stati chiusi entrambi i sensi di marcia. Sul posto diverse squadre della Polizia locale di Roma Capitale che stanno veicolando il traffico. (Rer)