Usa: Repubblicani bocciano il piano di stimolo da 3mila miliardi dei Democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza repubblicana al Senato federale degli Stati Uniti, Mitch McConnell, e diversi esponenti di spicco del suo partito, hanno bocciato prima ancora della formale discussione parlamentare il piano di stimolo economico da 3mila miliardi di dollari presentato dai Democratici ieri, 12 maggio, dichiarandolo “morto in partenza”. Lo scrive il quotidian o”The Hill”. Rivolgendosi ai giornalisti dopo un incontro a porte chiuse con altri dirigenti repubblicani, McConnell ha ribadito che i conservatori restano decisi a bloccare qualunque provvedimento che col pretesto dell’emergenza legata al coronavirus includa interventi legati alle priorità politiche dei Democratici, come l’allentamento delle politiche sull’immigrazione, la sovvenzione delle fonti rinnovabili e della cosiddetta “Green Economy”, le politiche di genere ed altre, anche tramite rigide condizioni per l’accesso delle aziende Usa a contributi e linee di credito. (segue) (Nys)