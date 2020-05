Usa: Repubblicani bocciano il piano di stimolo da 3mila miliardi dei Democratici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quel che Nancy (Pelosi, presidente democratica della Camera dei rappresentanti) ha presentato alla Camera non è una serie di misure concepite per affrontare la realtà, ma per alimentare aspirazioni. Non è questo il momento dei voli pindarici, ma della risposta concreta alla pandemia di coronavirus”, ha detto McConnel. Il senatore repubblicano John Barrasso ha definito il maxi-provvedimento dei Democratici un regalo all’elettorato e agli interessi di riferimento di Pelosi, ed ha aggiunto che “non verrà mai approvato dal Senato”. Il piano presentato dai Democratici potrebbe essere approvato dalla Camera venerdì, 15 maggio. All’interno del vasto pacchetto di stimolo, i Democratici hanno inserito una serie di misure che esulano dall’emergenza coronavirus, inclusi nuovi vincoli ai poteri del presidente Donald Trump, per impedirgli di licenziare ispettori generali senza giusta causa. I senatori repubblicani si sono schierati compattamente contro il provvedimento, sostenendo si tratti di una operazione elettorale in vista delle presidenziali del prossimo novembre. (Nys)