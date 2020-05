Usa: Pelosi, i 40-50 milioni di test per Covid-19 promessi da Trump non bastano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la portavoce della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, la promessa dell'amministrazione Trump di effettuare almeno 40 o 50 milioni di test per il coronavirus al mese entro settembre è inadeguata. "Bisogna fare molto di più, e penso che lo sappiano", ha detto Pelosi in un'intervista con l'emittente "Cnn". "Deve essere almeno il doppio, forse due volte e mezzo", ha aggiunto. "Prima lo facciamo, meglio è". Pelosi ha poi parlato di una proposta di stimolo economico da 3 mila miliardi di dollari che i Democratici vogliono presentare alla Camera e che deve affrontare una dura opposizione da parte di molti repubblicani al Congresso. Il disegno di legge, che i democratici chiamano Heroes Act, fornirebbe quasi mille miliardi di dollari per i governi statali e locali, un fondo di 200 miliardi di dollari per l'indennità di rischio essenziale per i lavoratori, altri 75 miliardi di dollari per i test del Covid-19, e una serie di pagamenti diretti agli statunitensi fino a 6 mila dollari per nucleo familiare. (Nys)