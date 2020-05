Usa: il sindaco di Los Angeles, non torneremo presto alla normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, ha dichiarato che "non ci saranno cambiamenti radicali" in arrivo nella sua città con l'allentamento delle misure restrittive per il coronavirus. "Non torneremo da un giorno all'altro alla vita precedente al Covid-19", ha detto Garcetti in un'intervista con l'emittente "Cnn". Il sindaco ha spiegato che il sud della California procederà lentamente con le riaperture, e che la contea di Los Angeles eseguirà circa 15 mila test al giorno per riaprire le scuole a settembre o ad agosto. Garcetti ha detto anche che sarà importante testare gli studenti più volte. Per quanto riguarda l'istruzione superiore, il sistema scolastico della California State University ha annunciato l'intenzione di annullare quasi tutte le lezioni dal vivo durante il semestre autunnale, in modo da ridurre la diffusione del coronavirus. (Nys)