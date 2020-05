Giappone: coronavirus, governo approva l’impiego dei test diagnostici rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approvato oggi, 13 maggio, l’impiego di nuovi kit per la rilevazione degli antigeni del coronavirus che consentono di ottenere una diagnosi in soli 15-30 minuti. L’obiettivo delle autorità giapponesi è di aumentare il regime dei test e rispondere alla domanda di metodologie di diagnosi più semplici e rapide. I test utilizzati più comunemente per la diagnosi della covid-19, basati sulla reazione a catena della polimerasi, richiedono almeno alcune ore per produrre un risultato: troppe, considerato l’aumento della domanda sul territorio giapponese. Il produttore dei nuovi test, Fujirebio Inc, ha riferito di poter produrre 200mila test a settimana, e valuterà se espandere la capacità produttiva in caso di un ulteriore aumento della domanda. (segue) (Git)