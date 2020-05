Giappone: coronavirus, governo approva l’impiego dei test diagnostici rapidi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Giappone ha annunciato che alcuni ospedali del paese hanno ricevuto le prime forniture del farmaco remdesivir prodotto dall’azienda statunitense di biofarmaceutica Gilead Sciences Inc, giudicato efficace nel trattamento dei pazienti affetti dal coronavirus. Il governo giapponese ha chiesto all’azienda di fornire il farmaco in quantità sufficiente a trattare 600 pazienti in gravi condizioni. Gilead ha ottenuto il 7 maggio l’approvazione formale all’impiego del remdesivir sui pazienti affetti da Covid-19 in Giappone. Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, aveva anticipato l’introduzione del farmaco nel paese lo scorso 27 aprile. Il remdesivir è stato sviluppato dall’azienda farmaceutica statunitense Gilead Sciences Inc come potenziale trattamento per l’Ebola. Un test clinico del farmaco, effettuato da un gruppo di esperti internazionali su pazienti affetti da Covid-19, è stato concluso questo mese. (segue) (Git)