Giappone: coronavirus, governo approva l’impiego dei test diagnostici rapidi (4)

- Il governo del Giappone si è attivato per ridurre la dipendenza del paese dai farmaci e dalle forniture mediche provenienti dalla Cina, emersa nella sua drammaticità a causa della pandemia di coronavirus. L’esecutivo guidato dal primo ministro Shinzo Abe ha avviato un coordinamento con oltre 400 imprese nazionali per aumentare la produzione domestica di presidi medici, a cominciare dai farmaci generici, ritenuti una delle aree più vulnerabili della catena di forniture sanitarie. Le informazioni trasmesse su base volontaria dalle aziende verranno fornite alla Japan Medical Association e ai singoli ospedali per agevolare le forniture. Ad oggi i produttori giapponesi di farmaci importano circa la metà dei principi attivi da Cina, Corea del Sud e altri paesi, ma la pandemia ha esibito i limiti di tale dipendenza in tempi di crisi. “Le consegne che normalmente richiederebbero quattro o cinque giorni ora richiedono tre settimane”, ha riferito un dipendente di una compagnia commerciale giapponese citato dal quotidiano “Nikkei”. (segue) (Git)