Vietnam: Mar Cinese Orientale, governo sollecita pescatori a ignorare divieti cinesi

- Il governo del Vietnam ha incoraggiato ieri i pescatori del paese a continuare ad operare nelle acque limitrofe alle Paracel, atollo conteso del Mar Cinese Meridionale militarizzato dalla Cina. Proprio la Cina ha imposto su quelle acque un divieto di pesca unilaterale, ed emanato direttive affinché le autorità provinciali cinesi “forniscano assistenza” ai pescatori vietnamiti nell’area. Hanoi ha reagito con durezza, definendo il divieto “invalido”. Il ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale vietnamita ha sollecitato province e città ad incoraggiare i pescatori affinché proseguano le loro attività nelle “acque territoriali” del Vietnam, incluse quelle oggetto di rivendicazioni incrociate da parte di Hanoi e Pechino. Il governo vietnamita ha anche chiesto alle autorità provinciali di garantire sostegno ai pescatori in mare, ed ha annunciato la creazione di una linea di emergenza per le comunicazioni con il dipartimento di Controllo delle attività di pesca. Immagini satellitari risalenti a ieri, 12 maggio, confermano che per il momento i pescherecci vietnamiti continuano ad operare nelle aree interessate dal divieto cinese. Il nuovo episodio di tensione nel Mar Cinese Meridionale segue settimane di apprensione per gli ostacoli posti da Pechino alle attività di una nave per l’esplorazione petrolifera della Malesia. (segue) (Fim)