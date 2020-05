Vietnam: Mar Cinese Orientale, governo sollecita pescatori a ignorare divieti cinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo storico antagonismo tra Vietnam e Cina per il controllo di ampie porzioni del Mar Cinese Meridionale sta spingendo Hanoi già da alcuni anni ad un progressivo avvicinamento diplomatico e militare agli Stati Uniti, e alle politiche regionali di contenimento della Cina che Washington ha intrapreso nell’Indo-Pacifico con alleati quali Giappone e Australia, e con potenze emergenti come l’India. Tali dinamiche hanno subito una ulteriore accelerazione negli ultimi mesi, in risposta all’apparente tentativo di Pechino di accrescere ulteriormente il proprio controllo sul Mar Cinese Meridionale, nel contesto di incertezza e disordine causato dalla pandemia di coronavirus. L’attivismo militare di Pechino ha causato rinnovati attriti con attori regionali quali Filippine, Malesia e Indonesia; il 3 aprile scorso, però, l’affondamento di un peschereccio vietnamita da parte di una motovedetta cinese ha segnato un frangente particolarmente delicato delle turbolente interazioni tra attori regionali in uno snodo cruciale del commercio marittimo globale. Proprio in questo contesto, sono tornate a circolare indiscrezioni di ambienti diplomatici internazionali, in merito alla possibile concessione alla Marina militare Usa delle infrastrutture logistiche e portuali vietnamite presso la Baia di Cam Ranh, 290 chilometri a nord di Ho Chi Minh City. La concessione a lungo termine di tali infrastrutture garantirebbe agli Usa una base logistica di importanza strategica, non lontano dagli atolli del Mar Cinese Meridionale militarizzati dalla Cina. (segue) (Fim)