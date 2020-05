Usa: Biden vince le primarie del Partito democratico nel Nebraska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è aggiudicato le primarie del Partito democratico nello Stato del Nebraska, disputate nella giornata di ieri, 12 maggio. Biden ha sconfitto il suo unico avversario, il senatore socialista Bernie Sanders, aggiudicandosi quasi l’80 per cento delle preferenze. Il Nebraska assegna 23 delegati alla convention nazionale del Partito democratico, che formalizzerà la candidatura di Biden a presidente degli Stati Uniti. Sanders ha già ammesso la sconfitta a livello nazionale, ed espresso il proprio sostegno alla candidatura di Biden alle prossime elezioni presidenziali Usa, in programma nel mese di novembre; il senatore socialista ha però rifiutato di ritirarsi formalmente dalle primarie, affermando che tutti gli elettori democratici hanno il diritto di esprimere la loro preferenza. Il Nebraska non è ritenuto uno Stato determinante per l’esito delle elezioni presidenziali Usa: nel 2016 l’attuale presidente, l’outsider repubblicano Donald Trump, si è aggiudicato quello Stato con un vantaggio di 25 punti percentuali su Hillary Clinton.(Nys)