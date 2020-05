Vietnam: Mar Cinese Orientale, governo sollecita pescatori a ignorare divieti cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Vietnam ha incoraggiato ieri i pescatori del paese a continuare ad operare nelle acque limitrofe alle Paracel, atollo conteso del Mar Cinese Meridionale militarizzato dalla Cina. Proprio la Cina ha imposto su quelle acque un divieto di pesca unilaterale, ed emanato direttive affinché le autorità provinciali cinesi “forniscano assistenza” ai pescatori vietnamiti nell’area. Hanoi ha reagito con durezza, definendo il divieto “invalido”. Il ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale vietnamita ha sollecitato province e città ad incoraggiare i pescatori affinché proseguano le loro attività nelle “acque territoriali” del Vietnam, incluse quelle oggetto di rivendicazioni incrociate da parte di Hanoi e Pechino. Il governo vietnamita ha anche chiesto alle autorità provinciali di garantire sostegno ai pescatori in mare, ed ha annunciato la creazione di una linea di emergenza per le comunicazioni con il dipartimento di Controllo delle attività di pesca. Immagini satellitari risalenti a ieri, 12 maggio, confermano che per il momento i pescherecci vietnamiti continuano ad operare nelle aree interessate dal divieto cinese. Il nuovo episodio di tensione nel Mar Cinese Meridionale segue settimane di apprensione per gli ostacoli posti da Pechino alle attività di una nave per l’esplorazione petrolifera della Malesia.Lo storico antagonismo tra Vietnam e Cina per il controllo di ampie porzioni del Mar Cinese Meridionale sta spingendo Hanoi già da alcuni anni ad un progressivo avvicinamento diplomatico e militare agli Stati Uniti, e alle politiche regionali di contenimento della Cina che Washington ha intrapreso nell’Indo-Pacifico con alleati quali Giappone e Australia, e con potenze emergenti come l’India. Tali dinamiche hanno subito una ulteriore accelerazione negli ultimi mesi, in risposta all’apparente tentativo di Pechino di accrescere ulteriormente il proprio controllo sul Mar Cinese Meridionale, nel contesto di incertezza e disordine causato dalla pandemia di coronavirus. L’attivismo militare di Pechino ha causato rinnovati attriti con attori regionali quali Filippine, Malesia e Indonesia; il 3 aprile scorso, però, l’affondamento di un peschereccio vietnamita da parte di una motovedetta cinese ha segnato un frangente particolarmente delicato delle turbolente interazioni tra attori regionali in uno snodo cruciale del commercio marittimo globale. Proprio in questo contesto, sono tornate a circolare indiscrezioni di ambienti diplomatici internazionali, in merito alla possibile concessione alla Marina militare Usa delle infrastrutture logistiche e portuali vietnamite presso la Baia di Cam Ranh, 290 chilometri a nord di Ho Chi Minh City. La concessione a lungo termine di tali infrastrutture garantirebbe agli Usa una base logistica di importanza strategica, non lontano dagli atolli del Mar Cinese Meridionale militarizzati dalla Cina.L’approccio del Vietnam alle relazioni internazionali, ed alla Cina in particolare, è basato, secondo la letteratura geopolitica, su una singolare combinazione di “cooperazione e lotta”. Durante i lunghi decenni di coabitazione regionale tra la Repubblica Popolare Cinese e la Repubblica Socialista del Vietnam, segnata dalla breve guerra sino-vietnamita del 1979 – nota nel Vietnam come “Guerra contro l’espansionismo cinese” – Hanoi ha sempre tentato di mantenere interazioni cordiali e produttive con l’imponente vicino asiatico. Il Vietnam fa ufficialmente riferimento alla Cina come “partner cooperativo strategico globale”, un riconoscimento che ad oggi Hanoi ha concesso oltre alla Cina, solamente a Russia e India. I lunghi mesi di stallo navale che hanno visto protagonisti proprio Vietnam e Cina, lo scorso anno, hanno però evidenziato come sia sempre più arduo il tentativo, da parte di Hanoi, di “compartimentare” le tensioni territoriali incentrate sul Mar Cinese Meridionale rispetto alla globalità delle relazioni bilaterali tra i due paesi.Il 21 e 23 aprile scorsi, ad esempio, il Vietnam ha deciso di confermare l’annuale pattugliamento congiunto del Golfo di Tonchino con la Cina: eppure, proprio in quei giorni il governo vietnamita aveva indirizzato proteste formali all’indirizzo di Pechino, non soltanto per il già citato affondamento del peschereccio, ma anche per la decisione della Cina di istituire nuove unità amministrative presso gli atolli contesi del Mar Cinese Meridionale. L’accordo tra Vietnam e Cina per i pattugliamenti congiunti del Golfo di Tonchino risale all’anno Duemila, quando i due paesi hanno raggiunto un accordo sulla definizione dei confini locali. I pattugliamenti, però, non sono parte di alcun accordo formale vincolante, e la loro conferma per quest’anno segna dunque un estremo tentativo di Hanoi di evitare una ulteriore deriva ostile delle interazioni con Pechino. Le relazioni bilaterali, però, manifestano già segnali di crisi in altre e non meno importanti aree di cooperazione, a cominciare dall’ambizioso progetto cinese della nuova Via della seta (Belt and Road Initiative, Bri), che Hanoi guarda con sospetto, specie nelle sue declinazioni relative ai vicini paesi di Laos e Cambogia.Già nel 2014, il Vietnam ha sostenuto un ricorso delle Filippine presso la Corte permanente di arbitrato, ed ha minacciato di appellarsi alla Corte internazionale di giustizia, accusando Pechino di aver violato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare. L’espansionismo marittimo cinese ha già innescato una decisa militarizzazione dell’Indonesia. Il Vietnam, però, sconta in tal senso alcuni vincoli di natura giuridica, a cominciare dai cosiddetti “Tre no” della sua dottrina difensiva, che costituiscono una costante dei suoi Libri bianchi della Difesa sin dal 1998. Tale politica di lunga data attribuisce alla Difesa nazionale un “contributo alla politica di apertura, diversificazione e multilateralizzazione delle relazioni esterne”, ed in questo senso proibisce l’allineamento esplicito con potenze terze. Il Libro bianco fa divieto ad Hanoi di “aderire a qualsiasi alleanza militare, né di ingaggiare operazioni militari e di deterrenza contrarie allo spirito della salvaguardia della pace”. I successivi Libri bianchi della Difesa, pubblicati nel 2004, nel 2009 e nel 2012, hanno tenuto fede ai medesimi indirizzi di principio, ed hanno introdotto “il divieto di garantire ad altri paesi il permesso di stabilire basi militari o utilizzare il territorio nazionale per condurre attività militari contro altri paesi”.Solo nell’edizione del Libro Bianco pubblicata lo scorso anno, il Vietnam ha formalmente introdotto la prospettiva di una alterazione della politica dei “Tre no”: un passaggio del documento, in particolare, afferma che “a seconda delle circostanze e di condizioni specifiche, il Vietnam prenderà in considerazione lo sviluppo di relazioni difensive e militari necessarie e appropriate con paesi terzi”. Si tratta di una affermazione che pare rispondere apertamente all’esigenza di contenere l’espansionismo marittimo cinese, tramite una cooperazione più stretta con gli altri paesi del Sud-est Asiatico e con la principale potenza marittima regionale: gli Stati Uniti. Ciononostante, già dal 2009 il tema della possibile concessione in leasing della Baia di Cam Ranh o di piccole isole alle Forze armate statunitensi si era imposto a livello domestico come questione legata ad esigenze di difesa nazionale, a fronte della condotta sempre più ostile di Pechino nel Mar Cinese Meridionale, anche tramite il blocco e il boicottaggio attivo delle attività di prospezione petrolifera del Vietnam. Proprio nel 2009, l’allora primo ministro vietnamita, Nguyen Tan Dung, ha annunciato a sorpresa l’apertura a tutte le marine del mondo delle infrastrutture vietnamite per la manutenzione e la riparazione delle navi.Gli Stati Uniti furono il primo paese ad avvalersi della disponibilità offerta da Hanoi: nel settembre 2009 la nave da ricerca e soccorso militare Usns Safeguard attraccò a Saigon per condurre riparazioni, e l’anno successivo Usa e Vietnam firmarono un accordo per riparazioni di piccole entità delle imbarcazioni dell’Us Navy Sealift, il trasporto marittimo militare degli Stati Uniti: tra il 2011 e il 2012, cinque attività di riparazione di navi Usa sono state effettuate nell’ambito di quell’accordo, quattro delle quali presso le infrastrutture portuali commerciali della Baia di Cam Ranh. Le infrastrutture portuali e cantieristiche della Baia di Cam Ranh sono in parte commerciali e in parte militari. La Russia ha già ottenuto diritti speciali di accesso al porto militare, per garantire la manutenzione della flotta militare vietnamita, realizzata in gran parte proprio dalla Russia, a cominciare dai sottomarini convenzionali d’attacco classe Kilo in dotazione ad Hanoi. La parte civile delle infrastrutture, nota come “Porto internazionale di Cam Ranh, è stata ufficialmente istituita nel marzo 2016, e solo quell’anno vi hanno attraccato tre navi da guerra Usa: il cacciatorpediniere Uss John McCain e la nave per appoggio sommergibili Uss Frank Cable nel mese di ottobre 2016, e la il cacciatorpediniere Uss Mustin due mesi più tardi.Lo stabilimento di basi fisse nel Mar Cinese Meridionale non costituisce un imperativo della dottrina navale statunitense, che tende anzi ad evitare lo stabilimento di basi fisse nelle aree più turbolente del globo, in virtù del principio “places, not bases”. Sul piano operativo, dunque, gli Stati Uniti paiono interessati ad ottenere un accesso ancor più libero e frequente delle loro navi militari a ai porti vietnamiti, anziché la concessione in leasing di una base logistica fissa. Al di là degli imperativi di carattere operativo, però, una presenza fissa degli Stati Uniti nel Mar Cinese Meridionale costituirebbe un chiaro deterrente politico nei confronti della Cina, che negli scorsi anni ha realizzato avamposti aerei e navali presso gli atolli di Paracel e Spratly, installandovi anche batterie missilistiche antiaeree e antinave. Sul piano strategico, sin dall’amministrazione del presidente Barack Obama, Vietnam e Stati Uniti hanno condotto a più riprese colloqui esplorativi per elevare lo stato delle relazioni bilaterali al livello di partenariato strategico. Diversi analisti, vietnamiti e internazionali, sostengono che le minacce alla sovranità marittima del Vietnam, le dispute territoriali e il contrasto attivo alle attività petrolifere vietnamite da parte della Cina, rispondano alla fattispecie delle “circostanze e condizioni specifiche” previste dal Libro bianco della difesa, come condizione per lo sviluppo di relazioni militari e difensive con paesi terzi. (Fim)