Fase 2: Berlusconi, governo prigioniero di visione statalista e dirigista

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha detto che il suo partito si è astenuto "da polemiche di parte, perché non è di questo che gli italiani hanno bisogno". Nel corso di "Fuori dal coro", in onda su Rete4, il leader azzurro ha poi aggiunto: "Oggi più che mai l’Italia avrebbe bisogno della competenza, dell’esperienza, dell’autorevolezza che solo noi potremmo offrire". E ancora: "Non è più la stagione dell''uno vale uno', della decrescita felice, dei ministri e dei viceministri che nella loro vita non hanno mai lavorato in posti di responsabilità e un giorno si sono ritrovati a guidare un grande Paese. L'ideologia grillina - ha osservato Berlusconi - dimostra nell'emergenza tutta la sua inadeguatezza. Però il problema non sono solo i Cinque stelle: tutto il governo delle quattro sinistre è prigioniero di una visione statalista e dirigista, che del resto è nella sua natura. Ma questa logica non funziona mai, neanche nelle piccole cose". (Rin)