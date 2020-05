Americhe: coronavirus, Cepal propone introduzione salario minimo universale nella regione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il virus arriva in El Salvador solo il 18 marzo, con la prima delle 18 morti il 31 marzo e 998 contagi ad oggi. Il parlamento ha approvato una quarantena generale che dovrebbe tenere il paese congelato almeno fino al 16 maggio, ma il presidente Nayib Bukele insiste per una stretta ancora più severa. In Honduras, con 2.100 casi e 116 morti, vige la quarantena obbligatoria a tutti i viaggiatori in arrivo dai paesi a rischio, il coprifuoco e lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale fino al 17 maggio. Sale a 209 il numero di contagi ad Haiti, con 16 morti. Quarantena fissata fino al 20 maggio. Iniziata la fase di "trasmissione locale" a Cuba, 1.783 casi di contagio, 77 morti. Dal 31 marzo aeroporti chiusi per evitare "pericoli aggiuntivi" legati all'arrivo di stranieri. Bloccati tutti i trasferimenti urbani e interurbani e cancellata la tradizionale sfilata del 1 maggio. (segue) (Brp)