Usa: la task force anti-coronavirus lascerà la quarantena per incontri alla Casa Bianca

- I membri chiave della task force anti-coronavirus degli Stati Uniti hanno detto oggi che lasceranno l'auto-quarantena per partecipare alle riunioni alla Casa Bianca. Lo riporta l'emittente "Cnn". Gli esperti, appartenenti ai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), la Food and Drug Administration statunitense (Fda) e l'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive degli Stati Uniti (Nih) erano in quarantena dopo che avevano avuto contaggi con un membro dello staff del vicepresidente Mike Pence risultato poi positivo al coronavirus. In una nota congiunta, il direttore dei Cdc, Robert Redfield, il commissario della Fda, Stephen Hahn e il direttore del Nih, Anthony Fauci, hanno dichiarato di partecipare alle riunioni con l'amministrazione Trump a condizione di essere "asintomatici, sottoposti a screening e monitorati per la febbre e altri sintomi". Fauci aveva già detto che avrebbe partecipato alle riunioni alla Casa Bianca se fosse stato necessario. “Sono stato alla Casa Bianca ieri e probabilmente probabilmente ci sarò anche oggi", ha detto Fauci. (Nys)