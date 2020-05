Brasile: interferenze nomine polizia federale, un video incastra Bolsonaro (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davanti ai giudici, sabato Moro aveva poi ripetuto le accuse lanciate in conferenza stampa e ha aggiunto in dettaglio che il presidente aveva chiesto la sostituzione del sovrintendente della Pf di Rio a causa di alcune presunte negligenze. In primis, riferisce Moro la "questione del portiere", indagine legata all'omicidio della consigliera municipale di Rio Marielle Franco in cui è stato citato il figlio di Bolsonaro, Jair Renan. L'inchiesta tuttavia è di competenza della polizia civile di Rio de Janeiro e della procura e del tribunale dello stato. Altra inchiesta sulla quale il presidente aveva argomentato con Moro era quella del "caso Adélio", indagine sull'attentato subito dallo stesso Bolsonaro il 6 settembre del 2018 durante la campagna elettorale. Tuttavia l'inchiesta, di competenza della polizia federale dello stato di Minas Gerais, si è conclusa con l'arresto dell'attentatore, poi processato, dichiarato non capace di intendere e di volere e rinchiuso in un istituto psichiatrico. (segue) (Brp)