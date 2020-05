Brasile: interferenze nomine polizia federale, un video incastra Bolsonaro (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sostegno delle sue accuse, nel corso sua testimonianza, l'ex ministro Moro, aveva mostrato i messaggi telefonici scambiati con il presidente in cui il capo dello stato chiese espressamente di poter nominare un nuovo sovrintendente per la polizia federale di Rio de Janeiro, lo stato in cui il capo dello stato è residente e dove ha costruito la sua carriera politica. "Tu hai 27 soprintendenze, ne voglio solo una per me, quella di Rio de Janeiro'", avrebbe affermato il presidente. (segue) (Brp)