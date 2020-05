Usa: non si terranno i campionati nazionali ginnastica artistica femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La federazione nazionale di ginnastica artistica femminile degli Stati Uniti ha annullato i campionati nazionali di quest'anno, oltre ad altri eventi in programma per il 2020. Secondo una dichiarazione sul suo sito Web, gli eventi posticipati includono il GK US Classic, i Campionati statunitensi di ginnastica (per la ginnastica artistica femminile e maschile) e i Campionati americani di ginnastica (per ginnastica ritmica, trampolino e burattini e ginnastica acrobatica). "Alla luce delle recenti indicazioni degli esperti di salute e dopo aver ricevuto feedback dai nostri atleti e allenatori, riteniamo che sia nel migliore interesse della nostra comunità aspettare fino al 2021 per tenere eventi importanti", ha affermato Li Li Leung, amministratore delegato. La federazione è in procinto di riprogrammare gli eventi che condurrano ai Giochi olimpici nel 2021 e annuncerà nuove date per le prove olimpiche nelle prossime settimane, riporta l'emittente "Cnn".(Nys)