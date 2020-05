Brasile: interferenze nomine polizia federale, Bolsonaro si difende (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, "sarà necessario un ulteriore sostegno fiscale diretto se vogliamo evitare i danni più duraturi all'economia che si verificherebbero se le perdite di posti di lavoro diventassero persistenti e una grande percentuale di imprese altrimenti vitali fallisse", ha affermato il funzionario. Più in generale, "ha senso per i responsabili politici continuare a monitorare l'economia, continuare a sostenere il flusso di credito a famiglie e imprese e il buon funzionamento dei mercati finanziari, valutare diversi scenari anziché concentrarsi solo su una previsione modale e rimanere in piedi pronto ad affrontare le sfide che sorgeranno quando il Paese si impegnerà nuovamente in attività economiche man mano che l'anno avanza ", ha dichiarato Mester. (segue) (Nys)